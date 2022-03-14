Должны бить оккупанта, как только можем - Зеленский

Миллионы людей встали на защиту нашего государства. Сегодня мы все добровольцы, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Российского врага, который до сих пор на украинской земле, надо бить всеми силами.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

"Россия продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, продолжает бить по нашим городам. Но мы восстановим каждую улицу каждого города. Каждый дом, квартиру каждого украинца.

Сейчас, когда оккупант еще на нашей земле, мы должны бить его так, как только можем.

Защищать города, защищать деревни, защищать каждый метр нашей земли. И каждую часть нашего сердца. Украинского сердце. Украинской души. Помогайте друг другу!

Поддерживайте друг друга! Поддерживайте оборону! И защищайте государство! Вместе - победим. Слава Украине!", - сказал глава государства.

Президент поздравил добровольцев, День которых сегодня, 14 марта, отмечается.

"Миллионы людей встали на защиту нашего государства. Сегодня мы все добровольцы.

Все, кто защищает Украину, наших детей, будущее. Кто доброволец в боях или в информационных войсках. Кто защищает наши дороги, города.

Всем дипломатам, кто помогает с техникой, сохраняет бизнес, снабжает необходимыми товарами, продуктами. Кто спасает, лечит в любых условиях. Кто работает на транспорте, обеспечивает связь и ремонтирует сети. Всем я благодарен и искренне приветствую вас. Каждого из добровольцев, каждого из миллионов, вместе работающих на победу", - сказал Зеленский.

Дополняется.