"Должности получат только преданные Офису президента" - Мельник

 
Ексклюзивы
1/5
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Просмотров: 279
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 504
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 1071
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 468
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 558
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 450
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1935
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 594
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 252
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 297
Фото
Все фото
4
3
3
6
15
Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
Перед &quot;слугами&quot; выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин
Перед "слугами" выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
&quot;Клубничка&quot;, лучшие трюки и сценарии: &quot;слугам&quot; раздали Оскары
"Клубничка", лучшие трюки и сценарии: "слугам" раздали Оскары
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
Видео
Все видео
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце
"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 396
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7713
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 612
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1935
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 144
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
суббота, 02 октября 2021 07:00

"Должности получат только преданные Офису президента" - Мельник

  Комментировать
&quot;Должности получат только преданные Офису президента&quot; - Мельник
фото: DW

Отставками чиновников власть хочет показать, что слышит людей. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал гендиректор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Президент прекрасно понимает, что октябрь и ноябрь для Украины - период накала страстей. Надо объяснять народу, почему высокие тарифы, почему пробуксовывают реформы. Непосредственно для этого проведут кадровые изменения, которые позволят показать народу, что власть не концентрируется на себе, а готова слышать народ, менять персоналии и назначать новых людей. Но большой вопрос: на кого поменяют? ", - говорит он.

По его мнению, новые назначения будут проходить через призму личной преданности Офису президента, а именно Владимиру Зеленскому.

"Можем только надеяться, что новые чиновники будут компетентными . Если будет замена персоналий без изменения качества, то это будет показухой. Новые люди будут еще преданнее президенту, более лояльные ", - отметил Мельник.

Однозначно свою должность потеряет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Судьба спикера Разумкова решена. Господин Дмитрий публично пошел против команды президента. Сначала конфликт разгорался по линии Разумков-Данилов, тогда Разумков-Арахамия, позже начался открытый саботаж с голосования по антиолигархическому законау То, что его не пригласили на публичные собрания в Трускавец, означает, что монобольшинство от него уходит. Есть два варианта. Первый - поставить руководителя аппарата, который будет полностью ориентирован на вице-спикера Стефанчука. Тогда Разумков превратится в свадебного генерала, который ничего не решает. Создадут условия, чтобы сам ушел. Второй - если конфликт зайдет в острую фазу, то отставят 226 голосами ", - добавил политолог.

1-3 октября представители "Слуги народа" в Трускавце подводят итоги своей работы. Будут обсуждать дальнейший план действий. В частности, кто из действующих высокопоставленных чиновников потеряет должность. Заменить хотят нескольких министров, спикера. Кресло будто бы шатается и под генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Владелица маникюрного салона претендует на кресло в правительстве
Владелица маникюрного салона претендует на кресло в правительстве Просмотров: 1035
Разумков не исключает, что его могут выгнать из Рады
Разумков не исключает, что его могут выгнать из Рады 1 Просмотров: 315
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец Просмотров: 270
Под генпрокурором Венедиктовой зашаталось кресло - СМИ
Под генпрокурором Венедиктовой зашаталось кресло - СМИ Просмотров: 1881
Сейчас вы читаете новость «"Должности получат только преданные Офису президента" - Мельник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 24246
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 6723
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 4959
Прикрыл интимное место арбузом: голый Хименес-Браво признался, что ради работы &quot;готов на многое&quot;
Прикрыл интимное место арбузом: голый Хименес-Браво признался, что ради работы "готов на многое"
5
 Просмотров: 3087
&quot;Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать&quot; - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
 8 Просмотров: 3024
Политика
ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную Раду
ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную Раду Просмотров: 54
"Мы любим друг друга" - Саакашвили признался, что у него новая семья с депутаткой от "Слуги народа"
"Мы любим друг друга" - Саакашвили признался, что у него новая семья с депутаткой от "Слуги народа" Просмотров: 612
Зеленский хочет до 2030 года вернуть Крым и Донбасс
Зеленский хочет до 2030 года вернуть Крым и Донбасс 1 Просмотров: 423
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили
 1 Просмотров: 1413
Адвокат Саакашвили прокомментировал его арест
Адвокат Саакашвили прокомментировал его арест Просмотров: 675
Больше всего комментируют
8
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
6
Саакашвили задержали - премьер Грузии
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 8445
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть