"Должности получат только преданные Офису президента" - Мельник

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Отставками чиновников власть хочет показать, что слышит людей. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал гендиректор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Президент прекрасно понимает, что октябрь и ноябрь для Украины - период накала страстей. Надо объяснять народу, почему высокие тарифы, почему пробуксовывают реформы. Непосредственно для этого проведут кадровые изменения, которые позволят показать народу, что власть не концентрируется на себе, а готова слышать народ, менять персоналии и назначать новых людей. Но большой вопрос: на кого поменяют? ", - говорит он.

По его мнению, новые назначения будут проходить через призму личной преданности Офису президента, а именно Владимиру Зеленскому.

"Можем только надеяться, что новые чиновники будут компетентными . Если будет замена персоналий без изменения качества, то это будет показухой. Новые люди будут еще преданнее президенту, более лояльные ", - отметил Мельник.

Однозначно свою должность потеряет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Судьба спикера Разумкова решена. Господин Дмитрий публично пошел против команды президента. Сначала конфликт разгорался по линии Разумков-Данилов, тогда Разумков-Арахамия, позже начался открытый саботаж с голосования по антиолигархическому законау То, что его не пригласили на публичные собрания в Трускавец, означает, что монобольшинство от него уходит. Есть два варианта. Первый - поставить руководителя аппарата, который будет полностью ориентирован на вице-спикера Стефанчука. Тогда Разумков превратится в свадебного генерала, который ничего не решает. Создадут условия, чтобы сам ушел. Второй - если конфликт зайдет в острую фазу, то отставят 226 голосами ", - добавил политолог.

1-3 октября представители "Слуги народа" в Трускавце подводят итоги своей работы. Будут обсуждать дальнейший план действий. В частности, кто из действующих высокопоставленных чиновников потеряет должность. Заменить хотят нескольких министров, спикера. Кресло будто бы шатается и под генпрокурором Ириной Венедиктовой.