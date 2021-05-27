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четверг, 27 мая 2021 04:47

Должность главы Кировоградской ОГА продавали за $ 3,5 млн

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Должность главы Кировоградской ОГА продавали за $ 3,5 млн
Должность главы Кировоградской ОГА пытались продать. Фото: Сегодня

В Киеве задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, "продавали" должность председателя Кировоградской облгосадминистрации.

Ее подозреваемые оценили в 3,5 млн долларов, сообщает пресс-служба СБУ и областной полиции.

Организатором мошеннической схемы следствие считает жительницу оккупированной части Луганской области. Деятельность сообщников она координировала по телефону.

Члены группы предлагали должности госслужащих, ссылаясь на связи в высших эшелонах власти. Один из подозреваемых, будучи членом нескольких антикоррупционных общественных организаций, представлялся советником президента и утверждал, что согласовывает кандидатуры с СНБО и Офисом президента.

Двоих подозреваемых СБУ задержала в одном из столичных банков при передаче им всей суммы "оплаты" за должность главы Кировоградской ОГА. Подозреваемым инкриминируют злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса).

Досудебное следствие ведет Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области при оперативной поддержке СБУ и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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На Львовщине полицейские разоблачили мошенников-гастролеров, которые выманили у своих жертв более 150 тыс. грн - выдавали себя за медиков и таким образом выманивали у людей деньги якобы для проведения срочных операций для их близких родственников, которые, по словам мошенников, были травмированы во время ДТП.

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Дата
27
мая

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