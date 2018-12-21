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понедельник, 24 декабря 2018 08:12

Должно одинаково служить России и Украины: экс-президент подарил россиянам Азовское мор

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Автор: Укринформ
  Второй президент Леонид Кучма рядом с российским президентом Владимиром Путиным смеется во время одной из встреч. В 2003 году они подписали договор о совместных границы в Азовском море
Второй президент Леонид Кучма рядом с российским президентом Владимиром Путиным смеется во время одной из встреч. В 2003 году они подписали договор о совместных границы в Азовском море

15 лет назад, 24 декабря 2003 года, второй президент Леонид Кучма с президентом России Владимиром Путиным подписал договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной.

По договору нейтральные воды начинаются за береговой линией. По международному морскому праву, государственные границы заканчиваются в 12 морских милях от берега - то есть в 22 км. Также любые суда могли свободно ходить Азовским морем.

"Мы достигли принципиального согласия о том, что Азовское море разграничивается линией государственной границы, и подписанный нами сегодня договор является подтверждением взаимного стремления к решению имеющихся у нас проблемных вопросов. Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации. И мысль наша одна: Керченский пролив должен служить в равной степени и Украине, и России ", - заявил после встречи Кучма.

Путин ответил, что после подписания этого договора между странами образовалась атмосфера для дальнейшего сотрудничества в море.

"Этот документ создает основу для дальнейшей работы по всем аспектам российско-украинского взаимодействия в этом районе. Сложилась конструктивная атмосфера для начала разнопланового взаимодействия, сотрудничества в Азово-Керченской акватории".

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Договор подписали после того, как Россия начала насыпать дамбу от берегов российского Таманского полуострова к украинскому острову Коса Тузла.

За несколько лет, в 2008 году, условия пользования морем пытались пересмотреть - четко определить границы. Россия тогда захотела более 60% и договориться стороны не смогли.

2018, после аннексии Крыма Россией, Кучма в интервью сайту "Гордон" заявил, что 15 лет назад смог остановить РФ.

"Твердая позиция Украины приостановила тот демарш. После Тузлы, а тем более после событий 2014 года у меня не осталось сомнений по поводу очевидного - путинская Россия хочет видеть Украину не стратегическим партнером, а вассалом".

25 ноября российские силовики атаковали 3 украинских катера в Азовском море и применили оружие. Шесть украинских военных ранили. После атаки спецназ ФСБ захватил украинские катера "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с личным составом. Сейчас украинских моряков судят в России.

10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

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Дата
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