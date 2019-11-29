Добкин в прямом эфире призвал вешать политиков

Добкин угрожал бывшим руководителям государства. Фото: НВ

Бывший нардеп Михаил Добкин в прямом эфире призвал повесить пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-председателя ВР Андрея Парубия, бывшего секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова и главу партии "Свобода" Олега Тягнибока.

Свои заявления он произнес во время программы "Каждый из нас президент" на телеканале ZIK.

"Необходимо на месяц-два, максимум три, ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади, там, где пролилась первая кровь людей, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Тягнибока", - сказал он.

Парубия Добкин предложил повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе.

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"Там, где он пролил кровь и сжег ни в чем не повинных людей", - добавил он.

Эфир прошёл 26 ноября, однако обратили внимание на него только сейчас.

Дзержинский райсуд Харькова перенес заседание по делу бывшего нардепа, экс- "регионала" Михаила Добкина. Дело назначали на 4 сентября на 14.00. Но в связи с отпуском судьи Алексея Шишкина дело перенесли на 19 сентября