Добкин считает дни до "дембеля" Порошенко

Народный депутат от "Оппоблока", бывший "регионал" Михаил Добкин считает дни до проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Об этом он написал в Twitter.

Добкин опубликовал фото, на котором он одет в байкерском стиле на фоне мотоциклов.

Автор: Twitter.com Михаил Добкин, которого подозревают в мошенничестве, считает дни до поражения Петра Порошенка

"Где бы я не был, чем не был бы занят или увлечён, ничто и никто не отвлечёт меня от подсчёта дней до "дембеля" Порошенко. Осталось 25-ть", - написал экс-"регионал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добкин надел "колорадскую ленту" и позировал с серпом и молотом

Ранее Михаил Добкин рассказывал о "политических репрессиях" на фоне роскошного дома и королевских креветок. Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность в июле 2017-го. Добкина подозревают в том, что с группой лиц мошенническим путем завладел 78 га земли в Харькове. Стоимость участков оценили в 220 млн грн. Тогда он был мэром города.