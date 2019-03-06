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среда, 06 марта 2019 11:16

Добкин считает дни до "дембеля" Порошенко

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Народный депутат от "Оппоблока", бывший "регионал" Михаил Добкин считает дни до проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Об этом он написал в Twitter.

Добкин опубликовал фото, на котором он одет в байкерском стиле на фоне мотоциклов.

Автор: Twitter.com
  Михаил Добкин, которого подозревают в мошенничестве, считает дни до поражения Петра Порошенка
Михаил Добкин, которого подозревают в мошенничестве, считает дни до поражения Петра Порошенка

"Где бы я не был, чем не был бы занят или увлечён, ничто и никто не отвлечёт меня от подсчёта дней до "дембеля" Порошенко. Осталось 25-ть", - написал экс-"регионал".

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Ранее Михаил Добкин рассказывал о "политических репрессиях" на фоне роскошного дома и королевских креветок.

Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность в июле 2017-го. Добкина подозревают в том, что с группой лиц мошенническим путем завладел 78 га земли в Харькове. Стоимость участков оценили в 220 млн грн. Тогда он был мэром города.

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