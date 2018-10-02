Добкин показал "скромный" алкогольный погреб

Народный депутат из "Опоблока", бывший регионал Михаил Добкин, которого подозревают в аферах с землей, похвастался подвалом. Соответствующее фото он выложил в Facebook.

Автор: Facebook

"Спустился в погреб за луком, а выходить не хочется", - написал нардеп.

Автор: Facebook

На фото видно, что подвал построен в средневековом стиле из кирпича с высоким потолком, люстрой, на стене - полки с бутылками алкоголя.

"Хорошо жить не запретишь", - отреагировал один из пользователей соцсети под фото.

2015-го активисты сняли с помощью беспилотника роскошный особняк Добкина в Харькове.

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Ранее Михаил Добкин рассказывал о "политических репрессиях" на фоне роскошного дома и королевских креветок. Верховная Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность в июле 2017-го. Добкина подозревают в том, что с группой лиц мошенническим путем завладел 78 га земли в Харькове. Стоимость участков оценили в 220 млн грн. Тогда он был мэром города.