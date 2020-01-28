Добкин на Мальдивах похвастался шоколадом из оккупированного Луганска

Бывший "регионал" Михаил Добкин отмечал 50-летие на Мальдивах.

На свой юбилей он собрал семью, пишет Табло ID

Также на юбилей Добкин пригласил друзей, в том числе - своего крестника Алексея Дивеева-Церковного.

Больше всех фото в сеть выложила дочь екснардепа, Алла, прилетевшая на Мальдивы с сыном Марком.

Добкин похвастался подарком - сертификатом на мотоцикл, который ориентировочно стоит до $28 тыс (688 тыс. грн).

Также похвастался набором конфет "ручной работы" со своим изображением, изготовленных в оккупированном российскими боевиками Луганске.

"Привет от друзей из Луганска", - написал Добкин в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Привет от друзей из Луганска! Публикация от Михаил Добкин (@dobkinmm) 26 Янв 2020 в 4:52 PST

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В июле 2017 года Верховная Рада сняла с Михаила Добкина депутатскую неприкосновенность. Его подозревают в том, что с группой лиц мошенническим путем завладел 78 га земли в Харькове. Стоимость участков оценили в 220 млн грн. Тогда Добкин был мэром города.