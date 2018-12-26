Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в санкционный список

Оппозиционный политик Михаил Добкин прокомментировал в Твиттер сообщение премьер-министра РФ Дмитрий Медведева крайне эмоционально. Прямо под сообщением он написал: "Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства? Маразм крепчал!".

Комментарий Михаила Добкина на сообщение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Твиттере

Напомним, что В России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России" , ― заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter.