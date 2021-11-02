Добкин: "Я иду в суд!"

Добкин заявил о фальсификации голосования на выборах мэра Харькова. Фото з Telegram

Бывший глава харьковской ОГА и нардеп Михаил Добкин обжалует результаты выборов мэра Харькова в суде. Он считает, что голосование было сфальсифицировано.

"Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", написал Добкин в Telegram.

Сейчас юристы его партии "Наш Дом - Харьков" изучают ситуацию, чтобы оспорить незаконные действия оппонентов.

"Под покровом темноты, в 21:13, председатель ТИК начала зачитывать некролог итогам выборов мэра Харькова. Они, эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчета голосов. У них там "всё чётко", как когда-то говаривал Геннадий Адольфович (покойный мэр города Кернес)", отметил Добкин.

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Он призвал всех кандидатов на этих внеочередных выборах "не оставаться в стороне", а общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, "внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием".

На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил секретарь горсовета Игорь Терехов. Его поддержали 146 240 избирателей. Ближайший соперник Терехова на выборах бывший губернатор области Михаил Добкин набрал почти вдвое меньше голосов – 82 008. Гражданская сеть "Опора" заявляет, что обнаружила фальсификации протоколов о подсчете голосов на девяти участках в Харькове. Все они совершены в пользу кандидата Игоря Терехова. Наблюдатели сети заявляют и о других многочисленных нарушениях на этих выборах.