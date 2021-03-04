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четверг, 04 марта 2021 01:02

До выборов мэра Харькова все готово - Рада получила документы

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До выборов мэра Харькова все готово - Рада получила документы
Выборы мэра Харькова могут пройти в ближайшее время. Фото: DW

Верховная рада Украины получила все необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра Харькова.

Документы передал Харьковский городской совет, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram-канале.

"Харьковская власть все-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города", - заявил Качура.

Теперь в течение 90 дней парламент должен определить дату и назначить внеочередные выборы мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

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Депутаты Харьковского городского совета приняли решение переименовать ул. Петра Григоренко на маршала Жукова. Такое возвращение к советскому названию топонима произошло в третий раз.

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