До выборов мэра Харькова все готово - Рада получила документы

Выборы мэра Харькова могут пройти в ближайшее время. Фото: DW

Верховная рада Украины получила все необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра Харькова.

Документы передал Харьковский городской совет, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram-канале.

"Харьковская власть все-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города", - заявил Качура.

Теперь в течение 90 дней парламент должен определить дату и назначить внеочередные выборы мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

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Депутаты Харьковского городского совета приняли решение переименовать ул. Петра Григоренко на маршала Жукова. Такое возвращение к советскому названию топонима произошло в третий раз.