До половины денег из карманов украинцев партии вбухуют в рекламу

Государственное финансирование партий работает с 2016 года. Фото: @NationalBankOfUkraine

Партии в Украине потратили на свою деятельность за последние пять лет более 3 млрд грн. Около 40% средств, полученных из государственного финансирования, направили на прямую рекламу.

Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Эксперты проанализировали расходы партий после введения госфинансирования - за 2016-20 года.

Больше всего средств потратили Радикальная партия Олега Ляшко и ВО "Батькивщина".

Радикальная партия потратила на уставную деятельность 644 млн грн. Также стала лидером по затратам на парламентскую кампанию 2019 - почти 115 млн.

"Батькивщина" потратила 631 млн, из них 87 млн - на парламентскую кампанию.

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Расходы "Европейской солидарности" - 577 млн, "Слуги народа" - 513 млн за два года деятельности. ОПЗЖ - 190 млн, ВО "Свобода" - 119 млн.

"Украинская стратегия Гройсмана" потратила 117 млн, при том, что партия не получала средств из госфинансирования.

Значительные затраты на рекламу среди парламентских партий в ОПЗЖ - более 80 млн.

Батькивщина" в 2018 году указала 188 млн грн расходов, из которых 155 млн грн - пропагандистская деятельность (120 млн грн направили на телерекламу).

Радикальная партия за этот период потратила почти 94 млн, из которых 58 млн составляли расходы на рекламную деятельность, в частности 36 млн - на телевидении.

В этом году государство выделило 697 млн ​​грн на финансирование пяти парламентских партий.