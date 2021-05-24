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"До осени кадровую историю немного прикрутим" - "слуга" об изменениях в Кабмине

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&quot;До осени кадровую историю немного прикрутим&quot; - &quot;слуга&quot; об изменениях в Кабмине
До осени никого из министров увольнять не собираются. Фото: @KabminUA

До осени изменений в Кабинете министров не будет. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

"Примерно до осени эту кадровую историю немного прикрутим, пусть еще Кабмин поработает спокойно", - цитирует Корниенко "24 канал"

"Мы понимаем, что каждые увольнения и назначения вызывают значительную реакцию и внимание в обществе. Это влияет на время Верховной Рады.

Затем министру надо освоиться и начать работать. Конкретные персоны обсуждать есть смысл тогда, когда для этого появляется основание или их представления по собственному желанию, как было в случае двух министров - Петрашко и Криклия.

Или их руководитель, премьер-министр, вносит представление на увольнение или депутаты. Как в случае со Степановым - это был двусторонний процесс, премьер-министр внес представление. Уже на тот момент существовали 150 подписей под внеочередным заседанием из постановления о рекомендации Дениса Шмыгаля снять Степанова.

Поэтому о конкретных фамилиях, думаю, все узнают ближе к тому, как это будет актуально", - сказал "слуга".

До осени никого из министров увольнять не собираются, подтвердил Корниенко.

"До осени поработают", - заявил нардеп.

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20 мая Верховная Рада назначила трех министров - Виктора Ляшко министром здравоохранения, Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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