Дмитрий Белянский: "Шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу"

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украины Дмитрий Белянский озвучил позицию медиаактивов МГУ / Коллаж "Сегодня"

Учитывая публичные обвинения, которые прозвучали в наш адрес со стороны М. Подоляка, советника главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, канал "Украина 24" считает нужным заявить следующее.

Во-первых, редакционная политика канала, как и всех информационных активов МГУ, объединенных в Новостную группу, формируется независимо, исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики. Акционер не вмешивается в редакционный процесс.

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Во-вторых, обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке "непроходных" политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого Президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность. Они становятся проходными или непроходными точно не в результате действий канала.

В-третьих, мы вынуждены напомнить М. Подоляку, что шантажом и угрозами занимается скорее не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании относительно неудобных журналистов. Если господин Подоляк не согласен с вышеперечисленным или имеет какие-либо другие претензии к каналам МГУ, мы готовы обсудить их с ним в эфире в любое удобное время.

Напомним, телеканал "Украина 24" стал лидером в октябре по двум аудиториям:

- доля – 2,31, рейтинг – 0,36 (аудитория 18+ вся Украина)

- доля – 2,08, рейтинг – 0,34 (аудитория 18+ 50 тыс. +)

Рекордную суточную долю канал получил 7 октября – 3,50% (аудитория 18+ вся Украина). 5 октября самый высокий показатель не только за месяц, но и за все время существования канала получил авторский проект "Время Голованова": доля – 4,81, рейтинг – 1,60. Гость программы – Дмитрий Гордон.

"Украина 24" – канал-лидер, который за октябрь просмотрели 10 млн 724 тыс. зрителей. В течение восьми месяцев он занимает первую позицию среди информационных каналов (аудитория 18+ вся Украина).