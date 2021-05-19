Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно

Кличко не хочет ссориться с Зеленским, говорит эксперт.

Мэр Киева Виталий Кличко не является политическим конкурентом президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Банковая хочет взять под контроль столичную власть. Проблема "слуг" в том, что не имели кандидатуры на Киев. То, что играли с Верещук - просто не серьезно. Мало завели депутатов в Киевсовет. Кличко трудно устранить.

Операция силовиков выглядит поспешной. Хотя и базируется на том, что в Киеве действительно за что не возьмись - схематозы. Кличко есть что предъявить. Но предъявляется пока не очень убедительно", - говорит Леонид Швец.

Среди линии защиты столичного мэра и его окружения - что он якобы будущий кандидат в президенты и Зеленский увидел в нем конкурента.

"Кличко Зеленскому не политический конкурент. Достаточно посмотреть на рейтинги "Удара".

Для Зеленского Кличко - знаменитость. Когда увольняют Степанова, не все украинцы знают, кто это такой. А когда ты бьешь Кличко - это достойно, "придет весна - сажать будем", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко

Мэр Киева будет искать разговоры с президентом, не хочет ссориться, говорит Леонид Швец. Сомнительно, что Зеленский пойдет на эти переговоры.

"Если только президент увидит, что СБУ ему ничего не принесла", - говорит политический обозреватель.

Кличко потерял возможность продвинуться дальше мерства.

"Имел такую возможность. Но пошел по пути - со всеми иметь" терки ". Подрезал себе шансы на национальную раскрутку. Столичный опыт показывает - Виталий это не новое качество украинской политики.

А Зеленский может неуклюжими действиями, но показывает, что нужна другая политика", - говорит эксперт.

18 мая утром в доме по ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет Кличко, появились следователи СБУ. Они проводили обыски в одной из квартир дома. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила к его квартире. На прошлой неделе прокуратура сообщила, что совместно с СБУ провела обыски в участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство из субъектов хозяйствования. Также обыски проводились в Киевавтодоре.