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среда, 03 ноября 2021 14:15

Для вступления Украины в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин

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Для вступления Украины в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
На Западе доминирует ощущение, что реформы в Украине зашли в тупик, говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Фото: Тарас Подолян

Украина станет членом Европейского Союза в перспективе около 15 лет.

Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Если речь идет о предоставлении перспективы членства как политического сигнала – этого можно достичь примерно через пять лет. Что касается вступления в ЕС, важно быть честными. Это плюс-минус 15 лет. Многое зависит от того, как часто Евросоюз будет оглядываться на Россию и как будут проходить реформы у нас. ЕС в нынешнем виде не соответствует глобальным трендам. Там это понимают и ищут новые приоритеты. Речь идет о климатических изменениях, правах человека и многих технологических вещах. Нам важно быть в общих трендах. Это упростит дальнейшее вступление", - сказал дипломат.

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Главным препятствием для Украины на пути евроинтеграции назвал нежелание меняться.

"Западных партнеров интересуют устойчивость общества и верховенство права. Они хотят понятных правил, - отметил Климкин. - Речь не о реформе, например, СБУ, которая важна для НАТО. А об изменении всей правоохранительной системы. Мы должны привнести добавленную стоимость. Несколько дней назад спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что в случае вступления Украины в НАТО Россия прибегнет к максимально резким действиям На Западе говорят: если дадим вам План действий по членству в Альянсе, то не разрушит ли Путин Украинское государство? Должны их убедить, что этого не произойдет. То, что мы до сих пор не получили ПДЧ, означает, что у Запада сейчас нет уверенности в нашей устойчивости и способности выдержать удар России. А защищать нас, если мы этого не делаем, никто не будет".

На Западе все больше доминирует ощущение, что реформы в Украине зашли в тупик, отметил бывший министр. Мол, мы заинтересованы в процессе, а не в результатах, которые обновят Украину.

"Это отношение следует изменить, чтобы сюда массово зашел иностранный бизнес. Есть много задач. С обеих сторон нужны стратегическое видение и политическая воля", - сказал Климкин.

Павел Климкин почти 20 лет занимался евроинтеграцией в МИД, руководил делегациями на переговорах по Соглашению об ассоциации и безвизовом режиме с Евросоюзом. Был министром иностранных дел Украины с июня 2014 года – по май 2019-го.

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