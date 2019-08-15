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Для украинцев за рубежом хотят упростить голосование на выборах

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Для украинцев за рубежом хотят упростить голосование на выборах
Е-голосования поможет увеличить количество тех, кто будет участвовать в голосовании, уменьшит расходы на организацию голосования и разгрузит диппредставительства, отметил Заяц. ФОТО: LB.ua

В Украине начали работу над внедрением электронного голосования для граждан за рубежом. Впрочем, к обсуждению самой технологии пока не перешли.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал госсекретарь МИД Андрей Заяц.

"После президентских выборов в 2019-м мы сразу обратились в Кабмин с предложением ввести электронное голосование, по крайней мере, заграничном округе. Премьер дал соответствующее поручение Минюсту и Государственному агентству электронного управления, которые сейчас вместе с нами и коллегами из ЦИК начали соответствующую работу", - сказал он.

По его словам, э-голосование поможет увеличить количество тех, кто будет участвовать в голосовании, уменьшит расходы на организацию голосования и разгрузит диппредставительства. Заяц отметил, что все понимают возможность вмешательства в выборы в случае э-голосования, а также необходимость защиты персональных данных.

"С одной стороны, избиратель должен себя четко идентифицировать, но одновременно реализовывать свое право на тайну голосования", - сказал госсекретарь МИД.

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Парламентские выборы на заграничном округе выиграла партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. ЕС поддержали 9649 граждан, что составляет 29,55% голосов. Партия "Слуга народа" заняла 2-е место, ей отдали свой голос на 463 человека меньше. 3-е место на заграничном округе заняла партия "Голос" Святослава Вакарчука. За нее проголосовали 6425 граждан, или 19,67%.

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