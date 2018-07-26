Для рывка нужен нормальный лидер - эксперт о президентских выборах

В октябре Украинцы будут выбирать нового президента. Фото: УНН

В октябре украинцы будут выбирать нового президента.

Сегодня на первом месте президентской гонки лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с показателями 17,1%. На втором месте экс-министр обороны Анатолий Гриценко - 9,7%, на третьем - Юрий Бойко - 8,9%.

"Многие прозападно настроенные люди выехали за границу. Они были на Майдане, стремились связать будущее с Европейским союзом. Увидели, что это не удалось, и перебираются в Европу, Канаду, США. На выборах 2019 года они голосовали бы за нормальные ценности. Сейчас глобальной темой для каждого украинца есть собственный достаток. Президентское кресло получит кандидат, который предложит лучший социальный пакет", - говорит Gazeta.ua экономист Алексей Лупоносов.

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Украинское население все больше разочаровываются и перестает доверять властным структурам. Сокращение доверия зависит не только от отношения к конкретной политической силы или политики. Но и от предвзятого отношения граждан к власти вообще.

"Украинцы готовы к серьезному рывку, если получат нормального лидера", - говорит директор компании "МПП-консалтинг" Павел Мельник.

Президент Петр Порошенко определился с походом на второй срок и уже готовится к выборам. Почти ежедневно он проводит специальные совещания с представителями одной-двух областей в день по поводу избирательной кампании в регионах