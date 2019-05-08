Для привлечения инвесторов Украина должна согласовать с кредиторами реалистичный бизнес-план - Тарута

Народный депутат Украины Сергей Тарута: "МВФ - это скорая помощь, но никак не стратегия развития". Фото: LIGA.net

Новой украинской власти нужно срочно собирать профессиональную команду и строить новое государство, нужно создать реальный бизнес-план для страны, только под это в Украину придут инвестиции. Такое мнение высказал Сергей Тарута, народный депутат Украины и лидер партии "Основа" в студии телеканала "Рада".

"Нет ни одной страны, которая бы стала успешной за счет кредитов. МВФ - это скорая помощь, но никак не стратегия развития. Мы должны стать надежными партнерами, в том числе для Западных стран, но это долгий и трудный процесс, который должна вести компетентная команда. Нужно создать бизнес-план для Украины, согласовать его с международными партнерами и обеспечить четкие и прозрачные правила игры", - отметил Тарута.

Также лидер "Основы" прокомментировал начало парламентских выборов.

"Выполнение задач по преодолению кризиса зависит не только от президента, важное значение будет иметь следующий состав Верховной Рады и правительства. Политиков нужно объединять вокруг общего видения развития страны. Очень важно, чтобы парламент обновился, но новый состав должен соответствовать следующим критериям - порядочность, профессионализм и патриотизм. Для этого необходимо менять избирательное законодательство, переходить на пропорциональную систему. Скажу из собственного опыта, что только 5% -10% мажоритарщиков пришли что-то реально менять. Абсолютное большинство мажоритарщиков сейчас - это админресурс, они сидят на коррупционных схемах и занимаются защитой только своих интересов. Так не может продолжаться", - подчеркнул политик.

Кроме того, Сергей Тарута высказался о результатах президентских выборов.

"Главное, что народ выразил недоверие Порошенко, который разрушал страну на протяжении всей каденции. Сейчас многое зависит от того, как будет работать Зеленский, какую команду он приведет. В любом случае, власть должна ставить очень амбициозные цели и двигаться в направлении стремительного экономического развития, альтернативы быть не может", - отметил глава "Основы".