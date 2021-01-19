Для молодых деятелей искусства назначили почти 200 стипендий

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О назначении стипендий Президента для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства".
Указ вступает в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщает Офис президента.
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Согласно документу, стипендии президента назначили 194 людям:
- 22 писателям,
- 89 деятелям в сфере музыкального искусства,
- 28 деятелям в области театрального искусства,
- 25 деятелям в области изобразительного искусства,
- 10 деятелям в сфере хореографического искусства,
- 14 деятелям эстрадно-циркового искусства,
- 6 кинохудожникам.
Самый молодой из них 2004 года рождения, самый старший - 1985.
С полным списком стипендиатов можно ознакомиться на странице указа.
Ученикам и студентам назначат стипендию президента Украины. Для этого нужно победить в финальном этапе X Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко.
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