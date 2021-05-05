Дискуссия Коболев или Витренко не имеет значения, если нарушен закон - активисты-антикоррупционеры

Витренко и Коболев ранее работали вместе в Нафтогазе. Фото: НВ

Назначение Юрия Витренко председателем Нафтогаза нарушает закон "О предупреждении коррупции". Об этом заявила общественная организация Центр противодействия коррупции.

ЦПК обратилась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

"Дискуссия "кто лучше - Коболев или Витренко" не имеет значения, если назначение/увольнение кого-либо из них нарушает закон.

Успешные государства невозможны без уважения к правилам и процедурам", - написал в Facebook председатель ГПК Виталий Шабунин.

Организация заявила, что закон устанавливает некоторые ограничения для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, после увольнения. В частности для министров, их заместителей.

"Запрещается в течение года со дня прекращения соответствующей деятельности заключать трудовые договоры, контракты, или совершать сделки в сфере предпринимательской деятельности с юридическими лицами частного права или физическими лицами - предпринимателями, если лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, за год до дня прекращения выполнение следующих функций осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовки или принятия соответствующих решений по деятельности этих юридических лиц или физических лиц - предпринимателей", - цитирует ЦПК закон.

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Будучи и.о. министра энергетики, Витренко осуществлял также и полномочия по подготовке и принятия решений касательно деятельности Нафтогаза, говорят в организации. Фактически осуществлял контроль и надзор за деятельностью компании.

Контракт с Витренко должен быть прекращенным, а решение о его назначении председателем правления Нафтогаза надо отменить, обратилась ЦПК.

Организация призвала НАПК провести проверку.

29 апреля Верховная Рада назначила Германа Галущенка министром энергетики. Накануне Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз України – Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко.