Директора Госбюро расследований досрочно "уволили"

Директором ГБР Романа Трубу назначили в ноябре 2017 года. Фото: Delo.ua

Верховная Рада проголосовала за поправку к законопроекту о перезапуске Госбюро расследований.

Поправка предусматривает досрочное увольнение директора, первого заместителя и заместителя директора Госбюро после вступления в силу закона, пишет "РБК-Україна".

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Президент в течение пяти дней со дня вступления в силу закона должен назначить временно исполняющего обязанности директора бюро с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований.

Таким образом, полномочия директора ГБР Романа Трубы и его заместителей будут прекращены досрочно. Правда Труба выступал против поправок в законопроект. По его словам, претензии к бюро имеют чиновники, которые являются фигурантами уголовных дел ГБР.

Президент Владимир Зеленский предлагает существенно расширить полномочия директора ГБР. В частности, отказаться от принципа коллегиальности в управлении бюро. Нынешний директор ГБР обязан принимать решения совместно со своими заместителями. Соответствующий законопроект в парламенте в первом чтении приняли 17 октября.