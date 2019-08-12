Директор Укрзализныцы сказал, сколько получает в месяц

Глава "Укрзализныци" говорит, что есть зарплаты и побольше. Фото: УНІАН

Месячная зарплата руководителя Укрзализныцы Евгения Кравцова в 2018-м составляла 570 588 грн. Об этом он рассказал в интервью УНІАН.

"За 2018 год я задекларировал 9,7 миллионов гривен доходов. Но зарплата за 5 месяцев 2017-го мне была выплачена в 2018-м, потому что со мной контракт был подписан лишь в начале 2018-го из-за бюрократических процедур. Поэтому 9,7 миллионов гривен - это зарплата не за 12 месяцев, а за 17", - объяснил Кравцов.

Так чиновник прокомментировал информацию СМИ относительно своей зарплаты.

"Скажу откровенно, мои предшественники до 2014-го получали около 12 тысяч гривен. При этом они руководили компанией с многомиллиардными оборотами. Это порождает коррупционные риски.

Сейчас ситуация другая, но отмечу, что в Укрзализныце не самый высокий уровень зарплат среди госкомпаний", - сказав руководитель УЗ.

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Для сравнения, председатель правления "Нафтогаз України" Андрей Коболев в 2018-м получил 286,5 млн грн зарплаты и премий.