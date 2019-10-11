Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба имеет в использовании незадекларированный автомобиль.

Отвечая на вопрос журналистов программы "Наблюдатель" на "5 канале" об авто, на котором он передвигается, Труба сказал: "В служебном пользовании находится транспортное средство Volkswagen Passat".

В то же время в декларации Романа Трубы этого транспортного средства нет.

Уточнить подробности журналисты не смогли, поскольку Роман Труба отвечал на вопросы "Наблюдателя" без прямого контакта – записал видео на смартфон.

Статья 46. Информация, которая указывается в декларации: 3) движимое имущество, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года, принадлежит субъекту декларирования или членам его семьи на праве частной собственности, в том числе совместной собственности, или находится в его владении либо пользовании независимо от формы сделки, в результате которой приобретено такое право.