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среда, 18 декабря 2019 10:59

Дипломаты и инвесторы поддержали "энергетический" законопроект 2543

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Дипломаты и инвесторы поддержали &quot;энергетический&quot; законопроект 2543
Нардеп Людмила Буймистер: "Принятие проекта №2543 до конца года позволит инвесторам продолжить развивать проекты по альтернативной энергетике". Фото: facebook.com milabst

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) поддерживается иностранными инвесторами и дипломатическими представительствами.

Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, комментируя провал голосования за законопроект в комитете по энергетике, который возглавляет Андрей Герус.

"Этот вопрос вызвал серьезные споры, и это подтверждается теми письмами поддержки этого законопроекта, которые поступили в адрес как вашего комитета, так и Верховной рады Украины от всех международных инвесторов, от дипломатического корпуса, а также профильных ассоциаций", - сообщила Буймистер.

Она подчеркнула, что принятие этого законопроекта до конца текущего года позволит инвесторам продолжить развивать проекты альтернативной энергетики и работать согласно ранее утвержденных планов.

"Если мы сейчас примем этот законопроект, у нас есть возможность уже в этом году начать процесс реструктуризации договоров о продаже энергии, что даст возможность дальше инвесторам двигаться в своих инвестиционных планах, получать финансирование, которое уже подтверждено, и выполнять те контракты, которые уже подписаны на поставку оборудования", - сказала Буймистер.

Как известно, 6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543).

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, он позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

13 декабря на заседании комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции "Слуга народа" во главе с руководителем комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект №2543. Законопроект поддержали лишь 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции. Все члены комитета по энергетике от "Слуги народа" во главе с Герусом голосовали против.

В обнародованном 12 декабря в письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

РБК-Украина
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