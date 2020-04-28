Дипломат развенчал миф о мирной Россию

Путинская Россия будет продолжать агрессию против Украины, говорит дипломат. Фото: Reuters

Украина навязывается дискурс, будто бы из-за пандемии коронавируса Россия прекратит агрессию на Донбассе. На самом деле Кремль будет усиливать агрессию, так как хочет уничтожить Украину.

Об этом сказал дипломат Роман Бессмертный.

"Если взять все юго-западное направление, то по нему, на суше, на море постоянно идут учения всех родов российских войск. Всех без исключения.

В западном направлении, включая границы балтийских государств, Беларуси, Украины, сосредоточена полумиллиона армия в полевых условиях. Поэтому вероятность угрозы на продолжение наступления очень высока. Это первое.

Второе. Украине постоянно навязывается дискурс, что коронавирус приведет к тому, что Кремль успокоится, российские войска покинут Донбасс. Энергетический кризис приведет к тому, что у России не будет средств, чтобы атаковать Украину. Нелепость этого дискурса отвергнута историческими фактами, которые не единожды демонстрировали, как действовала имперская Россия, Советский Союз, а теперь путинская РФ.

Тот потенциал вооружений, которые сосредоточен на юго-западном направлении, грозит Украине, Европе. Не случайно постоянно слышим заявления балтийских государств: только что завершили очередное напряжение в отношениях между Минском и Москвой.

Поэтому ошибаются те, кто считает, что нынешняя ситуация на энергетическом рынке, пандемия каким-то образом может утолить Кремль. Для Кремля такая политика является источником их животворности. И возможности пережить эти проблемы. Поэтому очевидно - агрессивность будет расти.

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И еще надо помнить. Разговоры о том, что Путин и его окружение забыли или остановили, отказались от планов по "новороссии" и так далее - бессмыслица. Для Кремля проблемой было и всегда будет существование независимости Украины. И поэтому Кремль будет делать все для того, чтобы любым способом - военным, экономическим, политическим, диверсионным, разрушать Украину.

Обратите внимание, как Кремль действует в условиях пандемии, используя это. Предлагая то очередные конвои, то "особый режим" деятельности Московского патриархата в Украине. То ведя диверсионную работу на фронте, в тылу.

Ситуация на европейском, евразийском континенте в плане безопасности в последнее время ухудшается. И разрастание этого пламя вероятно будет идти из Донбасса. Поддерживая такую ​​ситуацию, Россия будет давить на Беларусь, балтийские государства. Обратите внимание, как волнообразно Россия варьирует то ситуацией в Сирии, то на европейском континенте", - сказал Роман Бессмертный в эфире телеканала "Еспресо".

США не снимут санкции с Российской Федерации за ее агрессию против Украины. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.