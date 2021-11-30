Диктатор Лукашенко назвал украинский Крым "российским"

Лукашенко дал интервью кремлевскому пропагандисту Киселеву.

Самопрогрешенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко назвал украинский Крым "российским".

Об этом Лукашенко заявил в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву во вторник.

Белорусский диктатор сказал, что полуостров "де-факто, де-юре российский".

Лукашенко заявил, что имеет "полнейшее право" на посещения Крыма и назвал полуестров "своим".

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Также сказал, что просил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "показать" ему Крым.

"Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе... Если президент уже туда приехал с президентом России, какие еще могут быть признания?", - заявил диктатор.

Дополняется.