Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина

Сотрудники Кабинета министров присоединились к написанию радиодиктанта национального единства.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Instagram.

"По случаю Дня украинской письменности и языка всем коллективом приобщились к написанию радиодиктанта национального единства 2021", - написал министр.

На обнародованных им фото видно, что госчиновники писали диктант за одним столом. Рядом был включен телевизор с трансляцией диктанта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нарушителей языкового закона будут штрафовать - сумма солидная

Радиодиктант национального единства - ежегодное событие, которое инициировало и проводит "Українське радіо" ко Дню украинской письменности и языка. Первый радиодиктант состоялся в 2000 году. Сейчас это самый масштабный флешмоб по популяризации украинского языка.

Автором и чтецом текста в этом году стал украинский писатель Юрий Андрухович. Радиодиктант был об осени, красоте и социальной дистанции