Детектор лжи для "Слуг народа": Дубинский прошел, Арахамия будет отвечать завтра

Депутаты проходят полиграф. Фото: 112 канал

Депутаты от "Слуги народа" дают показания детектору лжи из-за коррупционного скандала в партии.

Официальный результат прохождения полиграфа народным депутатом, заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александром Дубинским будут известны в понедельник, сообщает Интерфакс.

"Это произошло. Результат мы получим, надеюсь, в понедельник. Результат подтвержден документально", сказала адвокат Дубинского Татьяна Костина после прохождения процедуры на детекторе лжи.

По словам полиграфолога Виталия Опанасенко, "в тесте контрольно-проверочных вопросов мы имеем результаты в пользу опрашиваемого лица".

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Тестирование на полиграфе главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия перенесено на четверг.

Полиграфолог был не готов с вопросами.

Как сообщалось, Антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможное получение взяток депутатами от "Слуги народа".