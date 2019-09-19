Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде

Фото: Facebook.com/annasteshenko

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина пришла в парламент с сумкой, стоимостью почти ползарплаты.

Об этом в Facebook написала журналист Анна Стешенко.

Криворучкина пришла с сумкой "демократического" бренда МК по цене чуть меньше 10 тыс. грн.

"Правда, это почти половина депутатской зарплаты. Поэтому, не исключено, что во время работы в парламенте от покупки новой модели сумочки этого бренда придется на время отказаться", - отметила журналист.

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К примеру, бывший представитель президента в Верховной Раде, жена экс-генпрокурора и нынешний нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко носила сумку за $3295, или более 90 тыс. грн.