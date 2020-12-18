Дерьмо нужно обходить - Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские каналы

Кулеба считает, что не нужно использовать любые площадки. Фото: "Українська правда"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался ходить на пророссийские телеканалы.

"На индивидуальном уровне я для себя несколько лет назад принял решение, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали. Но, я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не подпитывать их эфиры фактом своего присутствия, а не легитимизировать этим их существование, то ты должен это делать", - сказал он "Радио НВ".

Кулеба не считает, что к аудитории надо обращаться из всех возможных площадок.

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"Вы не вступаете в дерьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же. То есть какие-то правила личной гигиены, которых нужно придерживаться", - пояснил Кулеба.

В Киеве откроют штаб-квартиру международного офиса по борьбе с дезинформацией и фейками. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на видеоконференции с главой МИД Бразилии Эрнесто Араужо.