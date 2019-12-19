Депутаты ввели вторую неприкосновенность - ЦПК

"Усилило гарантии нардепов и придумали новые", - Щербан. На фото глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, его комитет был профильным в рассмотрении законопроекта, Facebook-страница "Слуги народа"

18 декабря депутаты отменили получения разрешения Верховной Рады на привлечение нардепов к ответственности, но процесс привлечения усложнили настолько, что это фактически означает приобретение второй неприкосновенности.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua озвучила член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

"Усилили другие гарантии нардепов и придумали новые. Правящее монобильшинство понимает, что генпрокурор - это все-таки ставленник президента. И, возможно, видит какую-то защиту лично для себя".

"Сейчас любой следователь НАБУ, ГБР, которому подследственные дела по нардепах, или даже следователь полиции, который расследует ДТП, может начать расследование, а затем передать дело по подследственности. Новым законом это убирается, любые дела по нардепах сможет начать только генпрокурор. То есть происходит убийство, известно, что его совершил нардеп. Информация может доходить до генпрокурора очень долго, а пока нет, внесенных в ЕРДР данных - нельзя совершать серьезных следственных действий. генпрокурор может быть не на месте, не у компьютера, и не сможет быстро внести данные в реестр. Будет теряться время. А если генпрокурор не захочет внести сведения, то расследовать нардепа будет невозможно. В будущем депутаты эти процессуальные вещи будут использовать в судах, чтобы выгораживать себя и банить доказательства, собранные следователями", - говорит Щербан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ и САП просят ветировать закон, который касается неприкосновенности

"Наиболее вредным" в новых изменениях называет то, что все ходатайства следователей по делам нардепов будут рассматривать с их обязательным участием.

"Сейчас, если следователю надо арестовать счета или получить доступ к банковской тайне, он обращается за разрешением к следственному судье. И судья сам решает - приглашать такое лицо или нет. В основном этого не делают, ведь это расследование, любая дополнительная информация, полученная фигурантом, может навредить. А здесь законом предусмотрели обязанность приглашать фигуранта, показывать ему материалы следствия. Это будет препятствовать расследованию. Хороший пример - это арест имущества. Нардеп получает повестку, что его вызывают в суд. Бегом бежит в банк, снимает наличные средства - и все, их никто никогда не найдет. То есть еще до того, как суд рассмотрел ходатайство об аресте".

18 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект "слуг народа" №2237, который в частности отменяет получения предварительного разрешения парламента на задержание или арест нардепа. Это обеспечивает процедуру снятия неприкосновенности с депутатов, которую уже закрепили в Конституции. Решение поддержал 291 депутат. Также документ вводит ряд новых положений. Ходатайство о задержании, обыске или прослушивания нардепа будет рассматривать следственный судья апелляционного суда (в вопросах коррупции - следственный судья Высшего антикоррупционного суда), а согласовывать - генпрокурор. Закон обязывает рассматривать такие ходатайства только при участии нардепа. Также только генпрокурор (или лицо, исполняющее его полномочия) получил право открывать производство по нардепах. 3 сентября Верховная Рада приняла закон, которым отменила норму о неприкосновенности народных депутатов в Конституции. Она заработает с 1 января 2020 года.