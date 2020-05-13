Депутаты требуют внеочередного заседания парламента из-за ситуации с российскими сайтами

Фракция "Голос" требует внеочередного заседания парламента из-за российских сайтов. Фото: Facebook/СБУ

Депутаты фракции "Голос" инициировали сбор подписей для созыва внеочередного заседания Верховной Рады и принятия постановления о продлении санкций против информационных ресурсов государства-агрессора.

Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский на парламентском заседании 13 мая.

"Три года назад было принято решение о санкциях в отношении российских сервисов, в том числе таких одиозных соцсетей как "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще около 1,5 тысячи юридических и физических лиц, являющихся оружием оккупанта. Одни сутки и 14 часов - это то время, которое осталось до того момента, как эти российские сервисы, оружие Кремля, будут разблокированы", - сказал он.

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Лозинский подчеркнул, что данные сервисы должны быть заблокированы до прекращения российской военной агрессии против Украины.

"Голос" собирает подписи о проведении внеочередного заседания с одним лишь вопросом о продлении санкций в отношении российских сервисов оккупантов", - акцентировал нардеп.

Ранее глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программ.