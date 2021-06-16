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Депутаты соберутся на внеочередное заседание. Хотят обратиться к США по вступлению в НАТО

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Депутаты соберутся на внеочередное заседание. Хотят обратиться к США по вступлению в НАТО
Рада соберется на внеочередное заседание. Фото: РБК

Верховная рада Украины в пятницу, 18 июня, может провести внеочередное заседание.

На внеочередном заседании народные депутаты планируют рассмотреть постановление об обращении к Конгрессу США, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

Проект постановления содержит призыв к американскому Конгрессу о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

"Скорее всего в пятницу будет внеочередное пленарное заседание", - отметил он.

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Президент Джо Байден заявил, что Украина должна искоренить коррупцию, прежде чем сможет стать полноправным членом НАТО.

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