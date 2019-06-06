Депутаты разделись догола ради переизбрания

"Политика превратилась в шоу-бизнес", - заявили лидеры партии "Сила людей" и разделись ради предвыборной кампании.

Об этом говорится в Facebook.

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"Политика превратилась в шоу-бизнес. Это не только украинские реалии, это мировая тенденция. Мы 5 лет открыто строим партию "Сила людей" без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако, чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас, – должны играть по новым правилам. Мы готовы! Нам есть что показать! #ШоубізТакШоубіз", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com Лидеры партии "Сила людей" обнажились ради предвыборной кампании

Партия "Слуга народа" анонсировала съезд. Его проведут в столичном ботаническом саду. Съезд начнется 8 июня в 12:00. На нем обнародуют и утвердят список кандидатов от партии в загальномандатному и одномандатных округах.