Депутаты обратились в Конгресс США по поводу "Азова"

"Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование". ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

39 депутатов Верховной Рады обратились к председателю комитета по вопросам внешней политики Палаты представителей Конгресса США Элиота Лэнса Энгеля касательно предложения внести полк "Азов" в список иностранных террористических организаций.

Текст обращения обнародовали на Facebook-странице Министерства внутренних дел.

"Попытки назвать "Азов" "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов", - говорится в тексте.

"В условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными".

Авторы отмечают, что "Азов" является официальной структурой Нацгвардии с 2015-го и подчиняется исключительно Генштабу и МВД. И указывают количество потерь батальона за время войны в Донбассе.

"Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и беспристрастность в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование".

Предложила подписать обращение фракция "Слуга народа". 20 октября 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майка Помпео с требованием внести полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Полк "Азов" назвал такое намерение демократов информационной атакой на Украину.