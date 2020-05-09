Депутаты из ОПЗЖ и "За будущее" возглавили антирейтинг в Раде

Ряд народных депутатов фактически саботируют работу парламента, говорят в КИУ. Фото: Shutterstock

С начала года 10 народных депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады. Больше всего - члены группы "За будущее" и фракции ОПЗЖ.

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

Антилидером является член группы "За будущее" Александр Герега (совладелец сети "Эпицентр"), который за период с 1 января по 6 мая принял участие лишь 0,38% голосований. Всего депутат нажал кнопку 8 раз за более 4 месяца работы.

По информации помощников Гереги, депутат отсутствовал на заседаниях Верховной Рады из-за того, что находился на больничном. Также находился в бесплатном отпуске по личным причинам.

Критически низкие показатели голосований также у бизнесмена и столичного застройщика Вадима Столара с ОПЗЖ - принял участие в 1,1% голосований.

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Среди антилидеров с участием в голосованиях - совладелец сети автозаправочных комплексов WOG Степан Ивахив (группа "За будущее"). Депутат принял участие лишь в 3,2% голосований.

В перечне депутатов, которые почти не голосуют бывший телеведущий "1+1" Александр Дубинский с "Слуга народа", который принял участие лишь в 4,2% голосований.

Также среди антилидеров по голосованиями Антон Яценко ( "За будущее") - 4,8% голосований, Игорь Палица ( "За будущее") - 6,7%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 6,4%, Геннадий Вацак ( "За будущее") - 8,9%, Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 8,9% и Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 9,9% голосований.

"Часть народных депутатов фактически саботируют работу парламента. Сложно понять объективные причины, по которым депутат не участвует в голосованиях в течение нескольких месяцев подряд. Большинство из них являются представителями крупного бизнеса и очевидно их интересы пребывания в парламенте не сводятся только к участию в голосованиях", - говорят в КИУ.

Народный депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский в прошлом собирался получить гражданство Румынии - страны-члена ЕС. Об этом заявили журналисты "Слідство.Інфо".