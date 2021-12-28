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Депутаты из фракции Порошенко пришли в кабинет Стефанчука

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Депутаты из фракции Порошенко пришли в кабинет Стефанчука
К спикеру депутаты пришли утром. Фото: Facebook.com/iryna.gerashchenko

Сопредседатели фракции "Європейська солідарність" Ирина Геращенко и Артур Герасимов в понедельник пришли в кабинет главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

Она напомнила, что на прошлой неделе Офис генерального прокурора объявил о подозрении нардепу от "ЕС" Петру Порошенко. Тогда же депутаты направили спикеру письмо с просьбой предоставить копии сообщений относительно Порошенко.

Правоохранители должны были сообщить Стефанчуку о таких действиях не позднее 24 часов, отметила.

"Сегодня утром посетили Руслана Стефанчука. Выяснилось, что он никаких официальных сообщений не видел/не получал", - рассказала Геращенко.

"Сама госпожа генпрокурор (Ирина Венедиктова. - Gazeta.ua) при этом самоустранилась", - написала депутат.

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17 декабря возле Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто.

Потом в Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом".

21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии".

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемому с альтернативой залога в 1 млрд грн.

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