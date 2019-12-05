Депутаты Харьковского облсовета поддержали позицию Зеленского по рынку земли и попросили учесть несколько моментов

5 декабря депутаты Харьковского облсовета приняли обращение к президенту Украины, в котором поддержали открытый рынок земли и, в частности, законопроект ВР № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", а также позицию президента о проведении общенационального референдума, после которого будет разрешен допуск иностранцев на рынок земли.
Чтобы закон об обращении земель создавал условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса, депутаты предложили внести в законопроект несколько правок.
Как писал KHARKIV Today, Европейский суд назвал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину до октября разработать законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения и до конца 2019 года запустить рынок земли. В правительстве пообещали не вводить рынок земли без дешевых кредитов для фермеров. В Раде предложили отсрочить доступ иностранцев к рынку земли до 2024 года, а президент пообещал, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум.
13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект об открытии рынка земли. Голосование проходило на фоне протестов.
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