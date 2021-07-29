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четверг, 29 июля 2021 14:23

Депутаты "ЕС" требуют от генпрокурора обеспечить присутствие прокуроров в Апелляционном суде по Павловскому

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  Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов: "Часть украинских судов сегодня руководствуется телефонными звонками из Офиса президента"
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов: "Часть украинских судов сегодня руководствуется телефонными звонками из Офиса президента"

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" требуют у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой срочно обеспечить присутствие прокуроров на судебном заседании по изменению меры пресечения герою обороны Мариуполя, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил после оглашения решения о переносе заседания Киевского апелляционного суда на 26 августа.

"Сейчас происходит еще одно подтверждение, что значительная часть украинских судов сегодня руководствуется, по моему мнению, телефонными звонками из Офиса президента. И не исключаю, что из кабинета самого Зеленского. Сегодня судьи отложили заседание на месяц, если я не ошибаюсь причина - отпуск судей. То есть человек должен сидеть в СИЗО, над ним издеваются еще месяц, и из-за отсутствия прокуроров. Хотя это не является юридическим основанием для непроведения заседания", - сообщил Герасимов.

"Сегодня прокуроры были в суде и сбежали, потому что если внимательно почитать дело юридически выверено и без телефонных звонков с Банковой, то вы увидите, что там нет ничего", - добавил он.

"Поэтому народные депутаты от "Европейской Солидарности" выезжают к генеральному прокурору, чтобы срочно доставить прокуроров, которые сегодня сбежали из суда, но были здесь. Чтобы человек не был снова под издевательствами и пытками", - отметил Герасимов.

  Ростислав Павленко
Ростислав Павленко

Народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко отметил, что в честном судебном заседании решение об изменении меры пресечения было бы принято сразу.

"Это дело явно на контроле у ​​Зеленского и его Офиса. Нулевой уровень аргументации обвинения и очевидно, что любой незаангажированный суд закончил бы это дело об удержании Павловского под стражей за несколько минут. Но прокуроры избрали трусливый путь, спрятались, не явились на заседание. И суд решил, что отпуск дороже, чем судьба человека", - отметил Павленко.

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