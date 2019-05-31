Депутату вручили женские трусы

Депутату Черкасского областного совета депутату Вадиму Гаевичу подарили красные женские трусы.
Во время выступления депутата с трибуны облсовета к нему подошел мужчина и подарил красные женские трусы, сообщив, что "это от Бороды", - сообщает Кореспонтент.
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Человек, который вручил депутату женское белье, сообщил: "С Днем рождения. Это Вам от Бороды".
Депутат на подарок отреагировал сдержанно. В то время как зал не удержался от смеха.
Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что войну на Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать". "Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать деньжат и с той, и с другой стороны. Все заработали, только нас ожебрачили с вами".
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