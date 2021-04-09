Депутату Мамке вспомнили плагиат в научных работах и пристыдили за намерения стать генпрокурором

Нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка. фото: nv.ua

В эфире телеканала Kyiv Live политолог Андрей Ковалев жестко повел дискуссию с депутатом от ОПЗЖ Григорием Мамкой, пристыдив его за плагиат, разрушения судебной и антикоррупционной реформ, а также продвижение в генпрокуроры.

Все началось с того, что Мамка, рассказывая о вакцинации заявил, что коронавирус "гуляет по улицам". За это сразу получил от политолога предупреждение.

"Давайте не будем распространять фейки", - сказал Ковалев, имея в виду, что не профессиональный с точки зрения медицины человек не должен делать подобных заявлений.

"В отличие от вас, я не медик. Напомню, что ЦПК утверждает, что господин Григорий не только не медик, но и не юрист, потому что найден плагиат в его работах. Признайтесь честно - есть плагиат?", - спросил политолог, но нардеп не ответил.

Далее, после обвинений Мамки в адрес власти в провале компании по вакцинированию, политолог отметил, что ОПЗЖ во многих аспектах как раз действует в интересах власти. Более того. имеет определенный сговор с провластным большинством, в частности, в попытках разрушения антикоррупционных реформ.

Кроме того, Ковалев рассказал, как ОПЗЖ торговалось за пост генерального прокурора, на который самого Мамку продвигал его друг и соратник Григорий Суркис (тоже из фракции ОПЗЖ).

"... в вашей фракции две группы: фракция Медведчука и фракция Левочкина, к которой вы принадлежите, и мои источники в ОП говорят, что часть Левочкина требовала в обмен на то, чтобы ваша политическая сила вошла в коалицию со "Слугами народа" вам должность генпрокурора. Я понимаю, что вы в эфирах, в частности, критикуете Зеленского, потому что хотите отомстить. Не дали должность генпрокурора, но Зеленскому нужен управляемый генпрокурор, ему нужна Венедиктова на этой должности", - сказал эксперт.

Мамка опровергал и попросил назвать фамилию "своего лоббиста на руководителя ОГП". На что Ковалев утвердительно ответил - "ваш товарищ по фракции Суркис".

Впоследствии, нардеп начал оправдываться за авторство депутатского представления в КСУ относительно антикоррупционного законодательства, по результатам рассмотрения которого НАПК утратило возможность проверять коррупционеров.

"По поводу моего представления: я был как представитель в КСУ относительно признания неконституционным и проверки КСУ на соответствие конституции - все законы и подзаконные акты должны соответствовать основному закону. Я был представителем в КСУ от народных депутатов, которые делегировали мне полномочия, и я выступал...

КСУ принял решение и сказал - они не конституционные... После этого руководитель НАПК останавливает реестры", - сказал Мамка.

Поэтому следующий вопрос Ковалева к нардепу касался собственно его декларации.

"Тогда возникает вопрос. ЦПК к вашей декларации имеет очень много вопросов. В частности, какой-то очень странный заем в 3 млн грн. Неужели зарплата нардепа такая маленькая, что нужно брать миллионные займы?", - поинтересовался политолог, на что ответа так и не получил.

Напомним, по данным ЦПК Мамка сплагиатил докторскую диссертацию на получение степени "доктора юридических наук". Кроме того, ЦПК обвиняет нардепа в попытках нивелировать решение Антикорупционного суда. Своим законопроектом Мамка хочет позволить фигурантам дел НАБУ обжаловать приговоры Антикоррупционного суда в различных районных судах, по типу Печерского.