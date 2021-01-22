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пятница, 22 января 2021 04:09

Депутатов оставят без зарплаты

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Депутатов оставят без зарплаты
79-и нардепам не дадут зарплаты за декабрь. Фото: news.24tv.ua

Часть народных депутатов Верховной Рады не получит зарплаты за декабрь. 79 избранников пропустили более 30% голосований в Раде за этот месяц.

"Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег! А все потому, что в декабре 2020 году их без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более половины заседаний комитетов.

Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 миллиона гривен. Перечень прогульщиков декабря", перадает "Честно".

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Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц.

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