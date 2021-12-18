Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой

Нардепка связывает блокировку страницы с атакой сети ботов. Фото Главком

Социальная сеть Facebook впервые заблокировала аккаунт народной депутатки от "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко.

Парламентарша связывает это за атакой сети ботов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Мне заблокировали Facebook – впервые за 15 лет, со времен существования моей страницы в соцсети. Случилось это после моей сокрушительной критики "слуг" и коррупционных сделок вокруг телеканалов "Рада" и "Дом", — написала парламентарка.

Депутат убеждена, что блокировка ее страницы — это "спланированная атака Банковой" с якобы ее сетью ботов и троллей, блоггеров и экспертов. Мол, это реакция на проактивную оппозиционную позицию.

Геращенко подчеркнула, что блокировка ее страницы в Facebook происходит на фоне "очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко", которому президент Владимир Зеленский "старается вручить очередную повестку".

Парламентарка отправит жалобу в офис Facebook и продолжит вести страницы в Telegram и Instagram. Мы обратились за комментарием к Офису президента, ответ ожидаем.