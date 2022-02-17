Депутатам вернули возможность удваивать свою зарплату

Депутаты могут получить надбавку за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада вернула депутатам 100% надбавки к окладу.

Об этом говорится в новом постановлении правительства.

Оклад депутатов, занимающих должность первого заместителя, заместителя председателя комитета, секретаря комитета, первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции, председателя подкомитета устанавливается на 3% выше оклада члена комитета. Председателя комитета – на 5%. Заместителя председателя Верховной Рады на 10% выше должностного оклада народного депутата Украины – члена комитета. Первого заместителя председателя – на 15%. Председатели Верховной Рады – на 20% выше должностного оклада народного депутата.

Постановление предусматривает надбавку за интенсивности труда в размере до 100% должностного оклада. Вводит премии в соответствии с личным вкладом в общие результаты работы и материальную помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату.

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Оклад депутата составит 24 810 грн. Он сможет получить надбавку в такой же сумме за интенсивность труда. Всего 49620 грн.

На работу помощников народных депутатов в прошлом году израсходовано 311 млн грн бюджетных средств. Ежегодно цифра, которую государство выделяет на содержание помощников, меняется, так как привязана к прожиточному минимуму. В текущем году речь идет о 740 тысячах гривен на одного депутата.