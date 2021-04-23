Депутатам представили будущего министра энергетики: кто он

Показали будущего главу Минэнерго. Фото: РБК

На заседании фракции "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

"Завтра народным депутатам раздадут подписные листы и каждый из членов фракции голосовать "за", "против" или "воздержался" по назначению этого кандидата на пост министра энергетики", - рассказал РБК-Украина народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

Галущенко отвечал на вопросы членов монобольшинства.

"Отвечал он доступно и открыто. Мы понимаем, что у него есть опыт. Но сказать, есть ли у него единогласно поддержка - не могу. Некоторые депутаты не были удовлетворены. Более-были довольны. Мы это уже поймем по результатам голосования в подписных листах", - добавил парламентарий.

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Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 годах он работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению. В его послужном списке также работа в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции и администрации президента.