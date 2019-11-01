Депутатам "ограничили свободу": теперь за прогулы штрафуют

С ноября нардепов будут штрафовать за прогулы. Фото: unian.ua

Если народный депутат без уважительных причин не будет принимать непосредственное участие в более трети голосований пленарных заседаний или в половине заседаний своего комитета - получит штраф. Данные будут проверять ежемесячно.

Соответствующий закон был опубликован в газете "Урядовый курьер" 29 ноября, вступил в силу 30 ноября и с сегодняшнего дня введен в действие.

Под штрафом за прогулы понимают прекращение возмещения народным депутатам затрат на депутатские полномочия.

Расходы, о которых идет речь, определяются законом "О статусе народного депутата Украины". В частности, нардепам в течение всего срока выполнения депутатских полномочий ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или найма гостиничного номера, а также возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, не подлежащих налогообложению.

Закон о внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний парламента или заседаний комитетов (№1035- 2) Верховная Рада приняла 16 октября. Президент подписал закон 25 октября.

Согласно изменениям, если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого его избран, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

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Основанием для штрафа является распоряжение председателя Верховной Рады, обоснованное решением комитета по вопросам депутатской этики. Которое, в свою очередь, что принимается на основе ведомостей учета рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.

Если раньше основанием для начисления зарплаты депутатам были данные письменной регистрации на пленарное заседание, теперь жизнь нардепам усложнили. Согласно новому Регламенту, в начале каждого пленарного заседания депутат должен зарегистрироваться путем нажатия кнопки "за". Для того, чтобы воспользоваться электронной системой, он должен использовать свою личную карточку. Или участвовать в дальнейшем голосовании течение этого пленарного заседания.

Зарплату депутатам за участие в заседаниях будут начислять только в случае данных о более 70% участия в голосованиях при принятии решений ВР. Такие данные после каждого дня пленарных заседаний будут публиковаться на официальном сайте ВР и личной странице нардепа на парламентском сайте.

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" назвала 13 депутатов, которые в октябре пропустили около 90% голосований в Верховной Раде.