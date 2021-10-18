Депутата, которая голосовала "против" в "Слуге народа", выгоняют из фракции

Народного депутата Людмилу Буймистер исключают из фракции "Слуга народа".
Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", - сообщила.
Депутат голосовала "против" отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
Также голосовала "против" законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах.
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"Еще ничего не произошло. Сегодня на фракции поставили сигнальное голосование, но это сделали еще до того, как я успела доехать до Паркового, где именно проходит заседание фракции.
Поэтому этот вопрос обсуждался без моего присутствия.
Не знаю, боялось ли руководство, что я выскажу свое мнение и переубежу кого-то из коллег. Но насколько я знаю, там даже большинства пока не было", - заявила депутат в эфире телеканала "Україна 24".
Людмила Буймистер избиралась в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Шевченковском районе Киева. Работает в Комитете по вопросам экономического развития.
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