Депутат в Раде разбила голову

Фото: Facebook.com/olga.stefanishina

Народный депутат от "Голос" Александра Устинова травмировалась в Верховной Раде.

Об этом 22 октября сообщила ее коллега Ольга Стефанишина в Facebook.

На голову депутату упал дверной засов.

"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - рассказала Стефанишина.

Александра Устинова работает в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

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В июле этого года ряд нардепов от "Голос", в частности Александра Устинова, опубликовали заявления о выходе из партии. 11 депутатов из фракции "Голос" создали объединение "Справедливость", председателем избрали Устинову.