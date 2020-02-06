Депутат "Слуги народа" похвасталась невероятно дорогой одеждой

Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветилась в стенах Верховной Рады в сверх дорогом наряде. Общая цена ее одежды составляет почти 70 тысяч гривен, что почти вдвое превышает зарплаты депутатов.

Об этом в фейсбуке написала журналистка Анна Стешенко. Также она выложила соответствующие фото.

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Журналистка добавила, что Дмитриева по образованию – врач и является действительным членом Общественного союза "Стоматологи Украины". Поэтому, вероятно, может позволить себе такие бренды.

"Хоть и зарплата нардепа без "депутатских" сегодня в среднем составляет 40 тысяч гривен. Но вопрос заключается в другом: зачем такое одевать в публичное место? В нищей стране, где пенсионерки 2 тысячи гривен в месяц", - возмущается Стешенко.

Раньше Оксану Дмитриеву заметили на заседании депутатского комитета в Институте рака с часами марки Cartier за 7 тысяч 150 долларов.